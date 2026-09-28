Ana Paula Dutil y su depresión: “Mis hijos me cortaron el pelo y me puse a llorar”

La expareja de Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil, brindó un testimonio impactante sobre las secuelas que afrontó tras separarse. Durante una entrevista en el podcast Pólvora, conducido por Julieta Kemble, abordó el periodo posterior a su ruptura y el impacto que generó tanto en su vida cotidiana como en la dinámica familiar. Según expresó, sintió la necesidad de dar su testimonio público bajo la premisa de que “Hay mucha gente que necesita ayuda, por eso hay que hablar”.

El desglose de su experiencia incluyó detalles sobre el doloroso proceso de adaptación al regresar al país sin empleo formal. Dutil recordó cómo la depresión y el consumo problemático la llevaron al aislamiento prolongado en su dormitorio. En relación con esa etapa, señaló: “El peor momento mío fue terrible. Ahí supe del grave problema que tenía. Tomaba vino hasta volcar y quedar tirada en la cama… pero botellas y botellas de vino barato, de supermercado”.

La gravedad de la situación alcanzó un punto crítico cuando sus propios hijos, Bautista e India, debieron tomar una decisión concreta frente al deterioro de su salud personal. La modelo describió ese instante como el quiebre definitivo que la hizo reaccionar: “Mis hijos me cortaron el pelo y me puse a llorar”. La vivencia la motivó a contactar asistencia profesional inmediata al comprender el nivel de carga que estaba generando en su entorno cercano.

Posteriormente, tras atravesar un episodio delicado, su círculo íntimo gestionó la asistencia especializada que derivó en su internación. La exmodelo resaltó la importancia del acompañamiento de su entorno en esa fase, incluyendo la contención de su hermano y de Emanuel Ortega. El proceso de recuperación le permitió retomar la estabilidad afectiva y reconstruir los vínculos esenciales con sus seres queridos.