La cobertura del Mundial 2026 ya dejó de ser una proyección lejana para convertirse en una experiencia en pleno desarrollo. En ese contexto, Ana Paula Zabala, una de las enviadas especiales de GRUPO HUARPE que se encuentra en Nueva Orleans, continúa su recorrido por Estados Unidos rumbo a Kansas City, donde la Selección Argentina afrontará sus amistosos previos al debut mundialista. En el camino, la periodista observa de cerca la profunda transformación que atraviesan los estadios estadounidenses para adaptarse a las exigencias de la FIFA.

Desde la sede mundialista, Zabala describió un escenario que poco tiene que ver con la estructura habitual del fútbol estadounidense. Los recintos de la NFL, pensados originalmente para el fútbol americano, están siendo literalmente reconstruidos para cumplir con los estándares del torneo más importante del mundo.

“Se han tenido que hacer modificaciones muy grandes en los estadios. Cambiar el césped sintético por césped natural, ampliar dimensiones y hasta remover estructuras”, explicó Zabala en en el programa Yo Te Invito con Alejandro López y Brenda Uñate.

Según contó la corresponsal, el proceso no es menor: la FIFA exige canchas de 105 metros por 68 de ancho, lo que obligó a modificar la infraestructura de 11 estadios en Estados Unidos, muchos de ellos con décadas de historia en la NFL. En algunos casos se retiraron miles de toneladas de concreto y cientos de butacas para dar lugar al nuevo campo de juego.

Uno de los puntos centrales de esta transformación es el césped. Los estadios debieron reemplazar superficies artificiales por pasto natural especialmente cultivado y adaptado a las condiciones climáticas de cada sede. En paralelo, se instalaron sistemas de drenaje, ventilación e iluminación artificial para garantizar la calidad del terreno durante todo el torneo.

En el caso de sedes como Kansas City, donde la Selección Argentina disputará su debut amistoso previo al Mundial contra Honduras este sábado 6 de junio, las obras ya están listas. El estadio Arrowhead fue adaptado no solo en su campo de juego, sino también en su estructura interna, en accesos y en la eliminación temporal de elementos comerciales, tal como exige la FIFA. “Es una reconstrucción total. No es solo un cambio de césped, es prácticamente una adaptación completa del estadio a otro deporte”, remarcó la periodista sanjuanina, que sigue de cerca el recorrido de la delegación argentina en suelo estadounidense.

Mientras la Selección de Lionel Scaloni continúa su preparación, la cobertura de GRUPO HUARPE se enfoca en mostrar el detrás de escena de un Mundial que transforma ciudades, estadios y estructuras enteras en tiempo récord.

El camino hacia el amistoso de Argentina funciona así como una antesala dentro de una cobertura más amplia, donde el foco no solo está en lo deportivo sino también en la ingeniería y logística del evento.

Antes de cerrar su participación, la periodista dejó también un adelanto de lo que se viene en la pantalla de HUARPE TV de cara a los partidos del Mundial. “Las mejores previas se van a vivir en esta pantalla. La idea es que desde casa se preparen dos horas antes de los partidos y se sumen a las previas, que van a estar buenísimas con todo el gran equipo que está trabajando desde acá para llevar lo mejor del Mundial, con premios sorpresa y mucho contenido”, expresó.

En ese sentido, agregó que la propuesta busca ampliar la experiencia más allá del partido: “Hay mucha gente que durante el año no mira fútbol, pero en el Mundial se engancha. Y eso también es parte del folklore, de lo que rodea al evento. Nosotros vamos a ser parte de eso, con pasión, juegos y diversión”, cerró Ana Paula.