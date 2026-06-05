En el marco de la “caravana mundialista” de GRUPO HUARPE que recorre Estados Unidos, su enviada especial, Ana Paula Zabala, a la que próximamente se sumará Mauricio Laciar, realizó una parada cultural en Memphis, Tennessee, antes de continuar su viaje hacia Kansas para seguir el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Desde el complejo de Graceland, rodeada por los aviones privados del “Rey del Rock and Roll”, la periodista compartió detalles de la vida de un ícono que trasciende la música.

Zabala transmitió su reporte en el programa “Yo Te Invito”, que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por HUARPE TV, desde el interior del complejo aeroportuario que pertenecía al ícono del rock, donde se encuentra el Lisa Marie, el impresionante avión privado de Elvis Presley que funciona como museo y cuenta con comodidades impensadas para su época, como una sala de reuniones y una habitación donde el artista se preparaba antes de sus shows. “Él no se mostraba así como de entre casa, toda la gente lo veía muy producido”, relató la periodista, subrayando la mística que rodeaba a la estrella.

El sueño americano y la historia de Elvis

La visita a Graceland, la mansión que Elvis compró a los 22 años y donde vivió por dos décadas, permitió explicar la relevancia histórica del cantante. Según explicó Zabala, Elvis es "justamente el icono de ese sueño americano porque él nació en 1935 en el seno de una familia totalmente pobre". Su historia está marcada por la superación: desde compartir la cama con sus padres debido a la pobreza en su infancia hasta convertirse en una estrella mundial tras grabar una canción para el cumpleaños de su madre en un estudio de Memphis, agregó la reportera.

El recorrido incluyó espacios emblemáticos como la Jungle Room, una sala con decoración selvática que reflejaba su particular personalidad, y el sector donde descansan sus restos junto a los de su familia. La magnitud de su fama se refleja en datos contundentes: "Este es el segundo lugar más visitado en el mundo en Estados Unidos, después de la Casa Blanca", señaló la enviada, destacando que en su apogeo Elvis llegaba a recibir hasta 5,000 cartas diarias de fanáticos.

Camino a la Copa del Mundo

Más allá del recorrido histórico, el foco principal de la misión de GRUPO HUARPE es el inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras un viaje de más de seis horas desde New Orleans, la caravana se prepara para partir hacia Kansas, con paradas previas planificadas en ciudades como Ozarl y Springfield.

En cuanto a la actualidad deportiva, Zabala informó sobre la preparación de la Selección Argentina, que ya se encuentra en Houston para sus próximos compromisos, en medio de un clima de gran expectativa y con un equipo que enfrenta el desafío de varias lesiones clave en su plantel