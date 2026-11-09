Ana Paula Zabala, conductora de Yo Te Invito, programa de HUARPE TV, participará este lunes 9 de noviembre del encuentro que el papa León XIV mantendrá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. La periodista forma parte de la cobertura especial que GRUPO HUARPE realiza de la histórica visita del Pontífice al país.

La actividad comenzó pasadas 16:10 en el auditorio San Juan Pablo II del edificio San José, ubicado en el Campus Papa Francisco de la UCA, en Puerto Madero. Será uno de los encuentros más importantes de la agenda social del Santo Padre durante su paso por la Argentina.

Zabala estará presente en esta convocatoria como parte de su trabajo periodístico en Buenos Aires, donde sigue las distintas actividades de León XIV para acercar a los sanjuaninos los acontecimientos de una visita que marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.

Un encuentro con el mundo del trabajo

El encuentro reunirá a cerca de 1.000 invitados, entre empresarios, dirigentes sindicales, representantes de gremios, movimientos sociales y referentes de sectores como la educación y la salud.

La convocatoria fue organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y tendrá como eje central la dignidad del trabajo, el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad y la necesidad de construir espacios de encuentro frente a los desafíos económicos y sociales.

La actividad se desarrollará bajo una modalidad cerrada, con invitados especiales, y representa una oportunidad para que los distintos sectores del mundo laboral escuchen el mensaje del Pontífice sobre el valor del trabajo y la responsabilidad social.

En un contexto atravesado por las dificultades económicas y los desafíos del empleo, la presencia de León XIV genera expectativas por sus reflexiones sobre la dignidad humana, la solidaridad y la necesidad de fortalecer los vínculos entre trabajadores, empresarios y organizaciones sociales.

La cobertura especial de GRUPO HUARPE

La participación de Ana Paula Zabala en esta actividad forma parte del despliegue periodístico de GRUPO HUARPE, que sigue de cerca la visita apostólica de León XIV a la Argentina, con información, testimonios y cobertura desde los lugares donde se desarrolla la agenda papal.

La conductora de Yo Te Invito se encuentra en Buenos Aires como enviada especial del grupo, con el objetivo de acercar a la audiencia sanjuanina los momentos más significativos de la visita del Santo Padre.

La agenda del Pontífice continuará durante los próximos días con actividades en Córdoba, Buenos Aires y Luján, antes de su partida hacia Perú, prevista para el miércoles 11 de noviembre.