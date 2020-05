Anabella Cajas, la sanjuanina que venció al coronavirus y volvió a trabajar en Finlandia

Anabella Cajas es sanjuanina, tiene 24 años y hace 1 se fue a vivir a Vantaa, una ciudad de 210.000 habitantes en el sur de Finlandia, a 17 kilómetros de la capital Helsinki. Sin saber cómo, formó parte de las estadísticas de los contagiados de coronavirus.

Tuvo tos y un poco de fiebre y le confirmaron que había dado positivo en el test. Pero al cabo de 14 días se curó y hoy es 1 de los 2.800 recuperados en ese país.

“Estaba harta de que me hablaran del coronavirus, uno cree que como joven no te va a pasar y a mí me pasó”, dice a DIARIO HUARPE.

Todo comenzó el jueves 9 de abril a las 4 de la madrugada cuando Anabella se despertó para organizar sus cosas e ir a trabajar. Notó que tenía dolor de cabeza y tos, pero igual decidió cumplir con sus obligaciones. Se tomó el colectivo y llegó a Alepa, un supermercado en donde limpia ubicado en la zona metropolitana a 36 minutos de su departamento.

Habló con sus jefes y le contó lo que sentía, ellos prefirieron que se vaya a descansar para evitar que se contagiara de coronavirus, la enfermedad que, según datos oficiales, ya causó 4.906 contagios y 206 muertos en Finlandia.

Llegó a su departamento y almorzó con su compañera Florencia, aunque dice que comieron distanciadas, por las dudas que ella estuviese incubando el virus.

“Estaba muy cansada y decidí acostarme, cuando me desperté tenía más de 40º de fiebre”, cuenta.

En ese momento decidió consultar al médico, pero le dijo que podía ser un cuadro gripal y que no debía asustarse. De todos modos, le sacó sangre y la mandó de nuevo a descansar a la espera de los resultados.

“Llegué al departamento y me acosté, pensé que iba a estar mejor, pero no fue así”, comenta.

Anabella se levantó al otro día nuevamente con dolor de cabeza, fiebre, presión alta y hasta sangrado de nariz. “Me asusté, y decidí llamar al hospital pero me dijeron que todavía no estaba el resultado”, dice. La demora se debió a que justo era Semana Santa y algunos laboratorios no abrieron viernes ni sábado.

Todo cambió cuando un llamado ingresó a su celular a las 16:30 del sábado, ahí se dio cuenta que no se trataba de un simple resfrío o un cuadro gripal sino de otra cosa. El virólogo le informó que había notado algo raro en los análisis y le pidió que fuera para hacerle el test de coronavirus. Ella le dijo que no tenía auto y a los pocos minutos llegó una ambulancia hasta su departamento.

“Me subieron, pero no tuve contacto con los enfermeros, solamente me hicieron un hisopado arriba de la ambulancia y me llevaron al hospital para controlar la temperatura”, relata.

El domingo 12 de abril le dieron los resultados del análisis y arrojó positivo.

“No temí por mi vida, porque siempre pensé que iba a recuperarme, pero no quería contagiar y cargar con muertes”, dice.

Al enterarse de la noticia llegó al departamento y habló con Florencia, ella la ayudó para mantenerse aislada y a resguardo.

Desde ese momento comenzó a hidratarse mucho y decidió abandonar la carne, comió frutas y verduras para llevar una dieta equilibrada. Sus amigos les acercaron barbijos y desinfectantes para limpiar el departamento.

Anabella tuvo que contarle a su familia, pero no quería preocuparlos. Tiene 2 hermanos que viven en Finlandia: Fernando, de 34 y Soledad, de 30.

“Ellos se lo tomaron con calma, pero querían acompañarme en todo momento y yo les dije que no porque no quería contagiarlos”, señala.

La tarea más complicada fue la comunicación con su papá Raúl, de 56, y su hermana Carolina, de 38, que viven en San Juan, ellos pensaron que le podía pasar lo peor. Desde que se enteraron la llamaban a cada 1 hora para ver cómo se sentía.

Anabella contrajo el coronavirus y se recuperó en 14 días.Foto: gentileza.

Anabella nunca supo cómo se contagió porque ninguno de sus familiares estuvo infectado ni tuvo contacto con alguien que vino del exterior. A pesar de la pandemia, ella iba todos los días a trabajar pero siempre lo hacía con cuidado: usaba guantes y alcohol en gel.

Sus jefes le pidieron un certificado médico para que siguieran pagándole mientras se recuperaba. Mensualmente cobra 1.100 euros y le alcanza para pagar el alquiler y comprar alimentos.

En Finlandia el acceso a la salud es gratuito para los residentes, mientras que los extranjeros que tienen permiso, como Anabella, deben pagar un porcentaje: a ella la consulta médica le costó 16 euros.

La vida en ese país cambió por el coronavirus, al igual que en la Argentina están en cuarentena. Los comercios, escuelas, bares y boliches están cerrados, la diferencia es que la circulación no está restringida, la gente puede salir a caminar y visitar a sus familiares.

El jueves 16 de abril, Anabella sintió un fuerte dolor en el pecho: “Me faltaba el aire”, de todas formas se levantó, limpió su cuarto con la aspiradora y desinfectó sábanas y cortinas, ese trabajo estuvo marcado por su falta de energía y cansancio.

“Sentí que me caía, era como estar engripada pero con síntomas mucho más fuertes, no tenía ganas ni de comer”, cuenta.

Anabella empezó a mejorarse luego de la segunda semana, tomó algunos medicamentos que le habían recetado y los dolores de cabeza y garganta se le fueron pasando.

Uno de los detalles que recuerda es cuando rompió con el encierro de su habitación y salió al balcón a tomar aire. “Fue un momento especial porque sentí que le volví a dar vida a mis pulmones”.

El jueves 23 recibió otro llamado, su médico la citó para el fin de semana, la iba a controlar y a realizarle los estudios para evaluar si el virus continuaba en su cuerpo. Al analizarla todo le dio negativo y luego de 14 días pudo recuperarse.

“Sentí un alivio, me había enfermado antes, pero no de esa manera”, comenta.

Los médicos le aconsejaron seguir cuidándose en su departamento, aunque le otorgaron una autorización para volver a trabajar. Esperó unos días y luego retornó a sus actividades.

Ahora cuenta que la vida le cambió, tras superar el coronavirus va a tener más recaudos sobre todo con el transporte público: “Ahora no me subo sin barbijo ni me falta alcohol en gel”.

Sobre la cuarentena y los cuidados, Anabella aconsejó quedarse en casa: “La mejor cura es evitar el contacto, sino no es necesario no hay que salir”, finaliza.