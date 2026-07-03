Para Analía Ortíz, el 30 de abril dejó de ser un día cualquiera cuando abrió la aplicación de DiDi y encontró un mensaje que le cambiaría la vida. Había ganado un viaje con todos los gastos pagos para asistir al Mundial y ver en vivo a la Selección Argentina frente a Austria.

"Me puse a llorar. Era la primera vez que viajaba al exterior y, encima, iba a ver a Messi", contó a DIARIO HUARPE, todavía con la emoción intacta.

La sanjuanina, en las afueras del estadio.

Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la incertidumbre. La confirmación del premio demoró varias semanas y, por momentos, Analía creyó que todo podía tratarse de una estafa. Cuando finalmente la llamaron, la primera pregunta fue si tenía pasaporte y visa. Por una coincidencia del destino, ya había tramitado ambos documentos gracias a un concurso interno de la empresa donde trabaja. "Hasta que no tuve los pasajes en la mano no me quedé tranquila", recordó.

Captura con la lista de ganadores de DiDi.

Con la confirmación asegurada, comenzó la aventura. Desde San Juan viajó a Buenos Aires, donde conoció al resto de los ganadores y participó de distintas actividades organizadas por DiDi antes de partir rumbo a Estados Unidos. Tras una escala en Miami, el grupo llegó a Dallas, donde ya empezaba a respirarse el clima mundialista.

El premio incluía absolutamente todo: pasajes, alojamiento, traslados, comidas y la entrada para el partido. Pero la mayor sorpresa llegó pocas horas antes del encuentro. Las ubicaciones recién se conocieron cuando estaban por ingresar al estadio y descubrieron que no ocuparían una tribuna común, sino una suite con acceso VIP. "No sabíamos dónde íbamos a ver el partido. Cuando llegamos y vimos que era una suite no lo podíamos creer", relató Analía, quien además fue la única sanjuanina entre los ganadores del concurso.

Analía en el palco donde vio el partiodo.

El ingreso de la Selección Argentina al campo de juego terminó de convertir esa experiencia en un recuerdo imborrable. "Escuchar el himno fue impresionante. Después apareció Messi y fue muy emocionante porque siento que estamos viviendo sus últimos momentos en un Mundial. En todos lados la gente gritaba su nombre. Había personas de distintas nacionalidades usando la camiseta argentina solamente por él", expresó.

Pero la experiencia no se limitó al partido. En los días previos también participó del tradicional banderazo argentino junto a miles de hinchas. A más de 8.000 kilómetros de San Juan, la pasión albiceleste acortó cualquier distancia. Entre canciones, banderas y camisetas celestes y blancas, el calor de los argentinos la hizo sentir como en casa.

El influencer Bernardo Scarnato junto a los cuatro ganadores.

Fanática del fútbol desde chica, Analía asegura que siempre soñó con vivir una experiencia así. "Yo decía que me quería ir al Mundial. Lo manifestaba todo el tiempo y sentía que, de alguna manera, iba a pasar".

Para concretar ese sueño tuvo que adelantar sus vacaciones en Coca-Cola, donde trabaja como promotora de ventas. Sus compañeros fueron los primeros en celebrar la noticia porque conocían el deseo que repetía desde hacía tiempo.

Analía fue la única representante del interior que viajó con el grupo de ganadores.

En su casa también encontró el respaldo que necesitaba. Es mamá de tres hijas, de 19, 17 y 3 años, quienes, junto al resto de su familia, la acompañaron para que pudiera viajar tranquila y disfrutar de una experiencia única.

Tras varios días de emociones y un retraso que demoró su regreso a San Juan, Analía volvió con mucho más que fotos y videos. Regresó con la certeza de haber cumplido un sueño que durante años parecía inalcanzable.

"Gracias a DiDi pude vivir algo que jamás habría imaginado. Es una experiencia que voy a recordar toda la vida. Si yo pude cumplir este sueño, cualquiera puede hacerlo."