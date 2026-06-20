Ancelotti confirmó cuándo debutará Neymar en el Mundial

Carlo Ancelotti terminó con las especulaciones y confirmó cuándo se producirá el esperado debut de Neymar con la selección de Brasil en el Mundial 2026. El entrenador italiano aseguró que la máxima figura del equipo se encuentra en condiciones de volver a jugar, aunque lo hará de manera gradual para evitar riesgos físicos.

Durante una conferencia de prensa, el técnico explicó que Neymar tendrá sus primeros minutos en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, luego de haber quedado al margen del estreno mundialista por precaución y por la necesidad de completar su recuperación física.

Ancelotti remarcó que el delantero evolucionó favorablemente durante los últimos días y que el cuerpo técnico considera que llegó el momento adecuado para que vuelva a competir al máximo nivel. Sin embargo, aclaró que su participación será administrada cuidadosamente para evitar una sobrecarga luego de un extenso período de inactividad.

La presencia de Neymar genera una enorme expectativa tanto en Brasil como en el resto del mundo futbolístico. El atacante llega al certamen como uno de los referentes de la "Canarinha" y con el objetivo de liderar a su selección en la búsqueda de una nueva consagración mundial.

El entrenador destacó además la importancia del futbolista dentro del grupo y aseguró que su regreso representa un impulso anímico para todo el plantel. Según explicó, la experiencia y la calidad del delantero pueden resultar determinantes en los partidos decisivos del torneo.

La recuperación de Neymar fue seguida de cerca durante las últimas semanas, luego de que arrastrara problemas físicos que pusieron en duda su presencia en la Copa del Mundo. Finalmente, el cuerpo médico dio el visto bueno para su retorno a la competencia.

Con el anuncio de Ancelotti, Brasil suma una noticia alentadora en plena fase de grupos y los hinchas ya esperan ver nuevamente en acción a una de las máximas figuras del fútbol mundial, en un Mundial que podría representar una de las últimas grandes citas internacionales de su carrera.