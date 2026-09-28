Brasil empató 1-1 ante Australia en Townsville y, después de 18 partidos dirigidos por Carlo Ancelotti, el entrenador igualó el peor arranque de un técnico de la Canarinha. El italiano acumula diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El empate llegó sobre el final del partido, cuando Rayan marcó para Brasil y evitó la derrota. Australia se había puesto en ventaja durante el segundo tiempo con un gol de Nestory Irankunda.

El registro después de 18 partidos

Ancelotti tiene una efectividad del 63% después de sus primeros 18 encuentros. Esa marca iguala la registrada por Carlos Alberto Parreira después de la misma cantidad de partidos.

Parreira había conseguido nueve victorias, siete empates y dos derrotas en sus primeros 18 partidos considerados en sus dos etapas al frente de Brasil. Ancelotti, en cambio, suma diez triunfos, cuatro igualdades y cuatro caídas.

Los antecedentes

El registro de Ancelotti también queda por debajo de otros entrenadores brasileños en sus primeros 18 encuentros. Vanderlei Luxemburgo alcanzó un 87% de efectividad, mientras que Tite llegó al 83,3%.

El empate ante Australia fue el primer partido de Brasil de esta nueva etapa posterior al Mundial 2026. El seleccionado volverá a enfrentar a Australia el 29 de septiembre y luego jugará ante India el 3 de octubre.