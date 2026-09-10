Carlo Ancelotti prepara una profunda transformación en la Selección de Brasil, con 17 cambios dentro de la nueva etapa que encabeza. El entrenador italiano, sin embargo, mantiene entre sus principales nombres a Raphinha y Vinícius.

La renovación marca una modificación importante en la estructura del seleccionado brasileño. El objetivo de Ancelotti pasa por introducir cambios mientras sostiene a dos de los futbolistas que aparecen como referencias del equipo.

Raphinha y Vinícius continúan

Dentro de la revolución planteada por el entrenador, Raphinha y Vinícius aparecen como dos nombres que mantienen su lugar. Ambos forman parte del grupo que continúa bajo la conducción del italiano.

El movimiento implica una modificación amplia respecto de la composición anterior del seleccionado. Los 17 cambios representan el eje central de la nueva etapa que busca desarrollar Ancelotti.

La nueva etapa

La llegada de Ancelotti significó un cambio en la conducción de Brasil y ahora el entrenador avanza con una renovación profunda. La continuidad de Raphinha y Vinícius aparece como una de las excepciones dentro de ese proceso.

La transformación alcanza a buena parte de los nombres que integran la estructura del seleccionado. Brasil encara así una nueva etapa con modificaciones y con Ancelotti como responsable de definir el nuevo rumbo.