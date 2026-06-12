El Centro de Formación Ambiental Anchipurac celebró su séptimo aniversario con la inauguración de un mural en el interior de sus instalaciones, en una jornada que combinó arte, educación y participación estudiantil para reforzar el compromiso con el cuidado del ambiente.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

La obra fue realizada por la artista sanjuanina Celeste Aires y representa el concepto “Somos parte del todo”, uno de los ejes centrales de la propuesta educativa del centro, que busca visibilizar la relación entre las personas, el ambiente y los sistemas naturales.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

El acto contó con la presencia de la directora del centro, Jenifer Tudela, junto a integrantes del equipo institucional y estudiantes de cuarto año del Colegio Del Prado, quienes participaron activamente de la jornada.

Como parte de las actividades, los alumnos recibieron los chalecos identificatorios de los Clubes Ambientales Escolares, una iniciativa que promueve la participación juvenil en proyectos vinculados al cuidado del ambiente dentro de sus comunidades educativas.

La entrega de estos elementos simboliza el compromiso asumido por los estudiantes para impulsar acciones concretas, fomentar hábitos responsables y fortalecer el trabajo colaborativo en favor del entorno.

Desde su inauguración, Anchipurac se consolidó como un espacio de referencia en educación ambiental en San Juan, ofreciendo propuestas interactivas, capacitaciones y programas que acercan herramientas a estudiantes, docentes y familias.

El centro impulsa el cuidado del agua, el uso eficiente de la energía y la gestión responsable de los residuos, promoviendo una mirada integral sobre los desafíos ambientales actuales.

A siete años de su creación, el espacio continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, generando instancias de aprendizaje y participación que buscan traducirse en cambios concretos en las escuelas, los hogares y la sociedad en general.