El Centro Ambiental Anchipurac volverá a convertirse este sábado 8 de agosto en un punto de encuentro para quienes deseen disfrutar del cielo sanjuanino. De 19 a 22 horas se realizará una nueva edición de "Descubriendo el Cielo desde Anchipurac", una propuesta que combina astroturismo, educación ambiental y una experiencia pensada para toda la familia.

La iniciativa busca acercar a sanjuaninos y turistas al conocimiento del cielo nocturno, al tiempo que promueve el cuidado del ambiente y pone en valor una de las principales fortalezas naturales de la provincia: la calidad de sus cielos para la observación astronómica.

Durante la jornada, los participantes recorrerán las instalaciones del Centro Ambiental junto a guías especializados y luego realizarán una observación con telescopios para identificar algunos de los principales atractivos del firmamento de invierno, entre ellos la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes visibles en esta época del año.

Además de la experiencia astronómica, la actividad incluirá una picada con productos regionales y un brindis bajo las estrellas, con el objetivo de generar un espacio de encuentro mientras se difunde la importancia de preservar el patrimonio natural y los cielos oscuros de San Juan.

La propuesta forma parte de las actividades que buscan fortalecer el astroturismo en la provincia, una modalidad que en los últimos años ganó protagonismo gracias a las condiciones climáticas y la escasa contaminación lumínica de distintos puntos del territorio sanjuanino.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.turismoencontexto.com. Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la reserva con anticipación. También habilitaron el WhatsApp 264 542-9117 para consultas.