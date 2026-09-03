El cielo sanjuanino volverá a convertirse en protagonista con una propuesta pensada para disfrutar en familia. El Centro Ambiental Anchipurac realizará este sábado 5 de septiembre una nueva experiencia de astroturismo, que combinará observación astronómica, actividades educativas y una degustación de vinos.

La jornada contará con dos turnos. El primer grupo comenzará la experiencia a las 19, mientras que el segundo lo hará a las 19:30, ambos con punto de encuentro en las instalaciones del Centro Ambiental Anchipurac.

La actividad comenzará con una visita guiada por el lugar y posteriormente los participantes podrán observar el cielo mediante telescopios. Además, especialistas brindarán una charla astronómica para conocer más sobre los cuerpos celestes y las características del cielo nocturno.

La propuesta también tendrá un espacio destinado especialmente a los más chicos. Se realizará el taller infantil “Creá tu Sistema Solar”, una actividad participativa que buscará acercar conceptos básicos de astronomía a los niños de una manera recreativa.

Para los adultos, la experiencia incluirá además una degustación de vinos acompañada por un sommelier, sumando así otro atractivo a la noche.

La iniciativa busca combinar ciencia, educación ambiental y recreación, aprovechando las características naturales que convierten a San Juan en un lugar privilegiado para la observación del cielo.

Quienes quieran participar deberán realizar una reserva previa a través de Turismo en Contexto, mediante el sitio informado en la convocatoria o comunicándose al teléfono 264 5429117.