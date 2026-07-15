El Centro de Formación Ambiental Anchipurac sumará dos noches de astroturismo para cerrar su agenda de actividades por el receso invernal. La experiencia combinará observación del cielo sanjuanino, una degustación de vinos y una picada.

La propuesta, denominada “Tercer Tiempo”, se realizará los sábados 25 de julio y 1 de agosto, de 19 a 22, en el complejo ubicado en Calle 5 y Pellegrini, al pie del cerro Parkinson, en Rivadavia.

La actividad comenzará con una visita guiada enfocada en la astronomía. Luego, los participantes podrán observar el cielo mediante telescopios y conocer los principales objetos celestes visibles durante esta época del año.

La noche continuará con una degustación de vinos y una picada, en una experiencia que busca combinar el astroturismo y el contacto con el entorno natural.

La actividad es arancelada y tendrá cupos limitados. Los niños de hasta 4 años ingresarán gratis, mientras que las entradas para chicos de 5 a 12 años costarán $10.000. Desde los 13 años y para adultos, el valor será de $22.000.

Las entradas se pueden adquirir a través de Turismo en Contexto. Para consultas, los interesados podrán comunicarse al 264-542-9117.

Las dos jornadas formarán parte del cierre de la agenda de vacaciones de invierno de Anchipurac y sumarán una alternativa nocturna para sanjuaninos y turistas durante las últimas semanas del receso.