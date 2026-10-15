La UFI Genérica inició una investigación formal contra la familia de un hombre de avanzada edad, identificado como L.L., por dejarlo abandonado en una clínica del departamento Capital.

El anciano permanece internado desde hace 107 días en el Sanatorio Santa Clara sin haber recibido la visita o atención de ningún familiar cercano, a pesar de tener cuatro hijos.

Ante la gravedad del caso, las fuentes judiciales indicaron que la Justicia ya notificó formalmente de la situación al PAMI —obra social a la que pertenece el paciente— y a la Dirección del Adulto Mayor para que adopten las medidas de resguardo correspondientes.

El hecho cobró mayor visibilidad pública a partir de la alerta de una usuaria en redes sociales, quien relató la situación tras haber tenido a un familiar hospedado en la misma habitación que L.L.

La testigo reveló que durante la semana que permaneció en el lugar no vio a nadie acercarse al anciano y constató que llevaba casi cuatro meses atravesando el mismo escenario de soledad.

Asimismo, la denunciante puntualizó que la clínica tuvo que asignarle un asistente social ante el evidente abandono y que son los propios parientes de otros pacientes internados quienes colaboran frecuentemente con comida y bebidas para asistirlo.

Por último, la usuaria destacó un dato clave que rodea al caso: una de las hijas del jubilado sería quien cobra mensualmente la jubilación que percibe el hombre.