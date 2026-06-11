Ander Herrera podría convertirse en la primera baja importante de Boca Juniors de cara a la próxima temporada. El mediocampista español inició negociaciones para rescindir su contrato de manera anticipada, seis meses antes de la finalización de su vínculo.

La decisión del exjugador de Manchester United y PSG se da en el inicio del nuevo ciclo que encabezará Rodolfo Arruabarrena, quien no lo tendría en cuenta para el segundo semestre del año.

Desde el club ya le habrían comunicado la situación al futbolista, quien pidió a su representante avanzar en una salida ordenada y en buenos términos, sin generar conflictos con la institución.

El paso de Herrera por Boca estuvo marcado por reiteradas lesiones que le impidieron tener continuidad. A lo largo de su estadía, disputó 29 partidos y convirtió un gol, dejando muestras de su jerarquía cada vez que logró estar disponible.

A pesar de su escasa participación, el español dejó una imagen positiva entre los hinchas por su experiencia y calidad dentro del campo de juego.

En paralelo, el nuevo entrenador ya tendría definida una primera depuración del plantel. Según trascendió, al menos siete jugadores no serían tenidos en cuenta para lo que viene.

Entre ellos figuran Lucas Janson, Agustín Martegani, Rey Domenech, Carlos Palacios, Ángel Romero, Juan Ramírez y Nicolás Orsini, quienes podrían dejar el club en las próximas semanas.

De esta manera, Boca comienza a delinear un recambio en su plantel de cara a la nueva etapa, con salidas importantes y decisiones que marcarán el rumbo del equipo en el segundo semestre.