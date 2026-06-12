Ander Herrera rescindió su contrato con Boca Juniors y dejó el club tras un año y medio, en el que alternó momentos de jerarquía con largos períodos fuera de las canchas por lesiones. Su salida fue confirmada con un mensaje en redes sociales dirigido a los hinchas.

“Hola bosteros, el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de manera diferente: esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida”, expresó el mediocampista en un video grabado en La Bombonera, donde también manifestó su emoción por haber vestido la camiseta azul y oro.

El futbolista agradeció especialmente a Juan Román Riquelme y a la dirigencia por la oportunidad, y destacó el vínculo generado con sus compañeros: aseguró que se lleva amistades y un recuerdo imborrable de su paso por el club.

Además, le deseó éxitos al nuevo ciclo que encabezará Rodolfo Arruabarrena, quien asumirá como entrenador en las próximas horas, en un contexto de renovación dentro del plantel.

Herrera también remarcó que jugar en Boca fue uno de los grandes objetivos de su carrera profesional, y dejó abierta la posibilidad de regresar al país en el futuro. “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite voy a estar”, afirmó.

En cuanto a su rendimiento, el paso del español estuvo condicionado por reiteradas lesiones que le impidieron tener continuidad. En total, disputó 29 partidos y convirtió un gol con la camiseta xeneize.

Pese a esa irregularidad, cada vez que estuvo disponible mostró experiencia, calidad técnica y liderazgo dentro del campo de juego, lo que le permitió ganarse el respeto y el cariño de los hinchas.

Con su salida, Boca pierde a un jugador de jerarquía internacional, mientras que Herrera cierra una etapa especial en su carrera, marcada por el cumplimiento de un sueño personal y el vínculo emocional con el club.