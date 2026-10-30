La previa del Superclásico entre Boca y River sumó un capítulo inesperado después de que Ander Herrera, exmediocampista del Xeneize, revelara su estrecha amistad con Leonardo Ponzio, actual entrenador del Millonario. A pesar del cariño que mantiene por su antiguo compañero, el futbolista español dejó en claro que sus sentimientos estarán del lado azul y oro durante el partido del próximo domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

En una entrevista con ESPN, Herrera recordó los años que compartió con Ponzio en el Real Zaragoza de España, donde el argentino fue uno de sus referentes durante sus primeros pasos como profesional. El mediocampista destacó las cualidades humanas del actual técnico de River y aseguró que mantienen una amistad que trasciende el fútbol.

"Leo, en primer lugar, es un amigo, es uno de los mejores tipos que me he encontrado en mi carrera", expresó Herrera, quien recordó que Ponzio era capitán cuando él comenzaba su trayectoria en el club español.

El exjugador de Boca también resaltó la personalidad del entrenador millonario, a quien describió como una persona honesta y comprometida. Según explicó, siempre encontró en él alguien en quien confiar, tanto dentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, al referirse al Superclásico, el español marcó una clara diferencia entre su relación personal y la rivalidad deportiva. "A nivel personal, a Leo, porque lo quiero mucho, le deseo lo mejor. Pero, obviamente, yo soy de Boca", afirmó.

Herrera también analizó el presente de Ponzio como entrenador de River y consideró que necesita tiempo para consolidar su proyecto. En ese sentido, recordó que el plantel atravesó numerosas modificaciones durante los últimos meses y destacó los resultados obtenidos por su excompañero desde que asumió la conducción técnica.

Además, aseguró que la trayectoria de Ponzio como futbolista del Millonario representa un respaldo importante en esta nueva etapa, aunque reconoció que dirigir a una institución con tanta historia implica una responsabilidad considerable.

"Yo quiero que le vaya muy bien en lo personal, pero entiendo que está peleado con que el domingo a River le vaya bien", manifestó el mediocampista, quien encontró una particular manera de combinar su afecto por Ponzio con su identificación con Boca.

En ese sentido, cerró su mensaje con una frase que no dejó lugar a dudas: "A partir del lunes, como decíamos, que le vaya muy bien. Es un amigo para toda la vida".

El español también cuenta con un antecedente favorable frente a River. Durante su paso por Boca disputó dos superclásicos y consiguió dos victorias. Aunque el Xeneize perdió otro encuentro ante su histórico rival en el Monumental, Herrera no participó debido a una lesión muscular.

De esta manera, el futbolista dejó en evidencia que su vínculo con Boca continúa vigente, incluso después de su salida del club. Mientras Ponzio prepara a River para uno de los compromisos más importantes del calendario, Herrera seguirá el encuentro desde España con el deseo de que su antiguo equipo se quede con la victoria.