Andrea del Boca se cree diva e hizo insólitas exigencias para trabajar

El periodista Pablo Layús y la conductora Denise Dumas detallaron en el programa Bondi Live los llamativos pedidos que realizó la actriz Andrea del Boca para concretar su temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz. Según revelaron en la emisión, las desmedidas solicitudes de la artista complicarían las negociaciones con la producción para cerrar su contrato en la villa cordobesa.

Durante la charla en el streaming, la panelista Romi Scalora consultó sobre las modalidades actuales de alojamiento para las figuras y Denise Dumas explicó que las producciones asignan un presupuesto fijo para la vivienda. "Te dan una plata y de ahí vos si querés casa más grande ponés la diferencia vos para arriba, para abajo, para lo que sea. Y Naza me decía que hoy en día el presupuesto es muy chiquitito", comentó Dumas al citar una charla con Nazarena Vélez sobre los acotados números de las obras.

Por su parte, Pablo Layús remarcó que las alternativas en departamentos a estrenar no conforman a la protagonista. "No, pero Carlos Paz también hoy tiene una gran solución que son un montón de edificios nuevos que hay con departamentos que todavía ni siquiera se han estrenado. Y entonces ahí es como una opción también en un departamento, pero Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va", señaló el cronista.

Las pretensiones generaron comentarios irónicos entre los integrantes del panel por lo desfasado del reclamo en la economía actual. "Andrea se quedó en los 90", lanzó La Barby al analizar las exigencias de la estrella, mientras que Layús acotó sobre su estilo de vida diciendo que "aparte no sé cuánto Andrea disfruta del sol, porque no la veo tomando sol".