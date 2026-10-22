Andrea Rincón aclaró si tuvo un romance con Iván Noble, ex de Julieta Ortega

En el marco de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, la actriz Andrea Rincón asistió como nominada a Mejor Columnista de Espectáculos y brindó declaraciones sobre diversos temas del ambiente.

Durante su paso por la alfombra roja, la figura hizo referencia a su distante relación con Julieta Ortega y contestó de manera directa sobre su pasado sentimental. La intervención generó gran repercusión debido a las distintas versiones que circulaban en los medios de comunicación desde hacía varios días.

Las consultas surgieron a partir de los rumores sobre la ruptura de su antigua amistad con la artista y la mención de distintos integrantes de su entorno personal. En la conversación periodística también salieron a la luz los nombres de Ana Paula Dutil, Emanuel Ortega, Julieta Prandi e Iván Noble, lo que reavivó especulaciones previas. Todo se dio luego de su reciente visita al programa televisivo, donde la exparticipante admitió que no descartaba convocar a su examiga a su futuro casamiento.

Ante la consulta sobre un supuesto encuentro íntimo con el exmarido de la hija de Palito Ortega, la invitada respondió "No, fue otra persona, antes de que yo la conozca". Seguidamente, Andrea Rincón amplió los detalles sobre lo sucedido en aquel momento y sostuvo "A mí Julieta me quiso presentar a un ex y yo le dije que no, de ninguna manera. No era Iván, era otro chico", desmintiendo rotundamente cualquier historia de amor con el cantante.