Andrea Rincón y su casamiento: “Quiero llegar sin relaciones sexuales”

Andrea Rincón volvió a generar repercusión al confirmar que contraerá matrimonio con Mauricio Corrado en marzo de 2027, tras una etapa alejada de los medios y luego de haber superado una separación. En este nuevo contexto, la artista reveló que asumió la determinación de no mantener relaciones sexuales hasta el día de la boda, en el marco de un proceso de búsqueda personal y espiritual.

Vinculada activamente a la fe evangélica, la protagonista señaló que el paso hacia el compromiso formal estuvo sostenido por un trabajo de autoconocimiento. “Tenía mucho miedo a que me lastimaran, siempre pensaba que nunca iba a ser suficiente para nadie. Tenía una mirada de mí bastante horrible”, reflexionó-

A partir de su acercamiento religioso, consideró que fue clave entender su propia identidad para volver a apostar al amor. “Pude sanar este problema que tenía con el género masculino, entender que él no es lo que me hicieron. Y que lo que pasó, ya pasó. Tengo una hoja en blanco para poder escribir una nueva historia”, expresó al aire de Con todo respeto (El Nueve).

De cara a la organización de la unión civil, pautada para el 19 de noviembre como paso previo a la fiesta del 7 de marzo, la actriz avanza en los preparativos y en la confección de su vestuario, al tiempo que mantiene su postura de abstinencia. “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales como una obediencia y una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó. También para bendecir el matrimonio. Siempre le pedía a Dios un compañero que me ame, que sea fiel. Algo distinto a lo que yo veo en el mundo”, explicó en diálogo con la revista Caras.

El recorrido de la pareja comenzó en 2022. En septiembre de 2023, durante la celebración de cumpleaños de la actriz, el empresario le pidió casamiento ante sus familiares y allegados. Sin embargo, 7 meses más tarde confirmaron la interrupción del compromiso y la ruptura de la relación. En aquel momento, la artista reconoció que fue un desenlace complejo y que buscó alternativas para evitar la separación hasta las últimas instancias.

Luego de encarar instancias de terapia y trabajo personal, ambos concretaron la reconciliación que deriva en los planes actuales. Sobre esta nueva etapa, la actriz sostuvo que no proyecta una vida junto a otra persona. “Siento que Dios nos hizo encontrarnos, porque desde que estamos juntos los dos evolucionamos mucho”.