La expectativa crece minuto a minuto entre los fanáticos que aguardan la presentación de Andrés Calamaro en la Fiesta Nacional del Sol. Desde temprano, el público se acercó al predio sanjuanino para asegurar un buen lugar frente al escenario principal, demostrando que ni el paso de las horas ni el clima logran frenar las ganas de vivir una noche histórica junto al referente del rock nacional.

El fuerte viento que sopla en la provincia no representa un impedimento para que las familias y los grupos de amigos armen su propia previa en el lugar. Con abrigos a mano y mucha energía, los seguidores del músico argentino celebran la oportunidad de reencontrarse con el artista en el evento cultural y turístico más importante de San Juan.

La larga espera para volver a disfrutar en vivo de canciones emblemáticas como Flaca, Mil horas y Paloma se hace sentir en cada rincón del predio. El público aprovecha las horas previas para recorrer los distintos sectores de la fiesta, compartir charlas y cantar los clásicos del repertorio que marcaron a varias generaciones en toda Latinoamérica.

La llegada de Andrés Calamaro a la Fiesta Nacional del Sol genera un movimiento constante en torno al escenario mayor, consolidándose como uno de los números más convocantes de la edición. Con todo listo por parte de la organización para el inicio del espectáculo, el ambiente refleja el entusiasmo colectivo por una presentación que promete un cierre a puro rock en suelo sanjuanino.