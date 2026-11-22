Andrés Calamaro tocó en la Fiesta Nacional del Sol 2026. El reconocido músico argentino subió al escenario del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, durante la noche de este sábado 21 de noviembre, en una jornada marcada por el fuerte viento que obligó a suspender las actividades de la feria, pero que no logró frenar los espectáculos principales de la celebración sanjuanina.

El Salmón comenzó así su esperado encuentro con el público local, que llegó hasta el estadio para disfrutar de uno de los recitales más importantes de esta edición. Su presentación se convirtió en uno de los grandes atractivos de una segunda noche que, desde temprano, estuvo condicionada por las alertas meteorológicas y los cambios en la programación.

La actuación tiene, además, un significado especial para el artista y sus seguidores. Calamaro regresó a San Juan después de tres años y debutó oficialmente en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol. Su última visita había sido el 23 de noviembre de 2023, cuando ofreció un recital en un estadio Aldo Cantoni colmado de fanáticos.

Con una trayectoria que incluye su paso por Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez y una extensa carrera solista, el músico volvió a encontrarse con los sanjuaninos acompañado de un repertorio que reúne distintas etapas del rock argentino.

Horas antes del espectáculo, Calamaro había dejado un mensaje especial en sus redes sociales, con una referencia directa a las condiciones climáticas que atravesaba la provincia.

“Ahora nos vemos y escuchamos, queridos todos en San Juan. Con el viento en las velas”, escribió el cantante. La publicación estuvo acompañada por la canción Allí en San Juan, de Almafuerte, como un guiño musical a la provincia.

Una Fiesta del Sol atravesada por el viento

La jornada del sábado estuvo lejos de desarrollarse como había sido planificada. Durante la tarde, el Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol resolvieron suspender todas las actividades correspondientes a la feria debido a la alerta meteorológica por fuertes vientos.

La medida alcanzó a los stands, patios gastronómicos y escenarios destinados a los espectáculos de artistas locales. Las ráfagas también se hicieron sentir en el predio de Pocito, donde el viento levantó polvo y obligó a modificar la organización habitual de la celebración.

Sin embargo, las autoridades decidieron mantener los espectáculos centrales. Además del recital de Calamaro, continuó en pie la presentación artística Parque Triásico, aventura y descubrimiento, en el Velódromo Vicente Chancay.

En el Estadio del Bicentenario, después de Calamaro, la programación contempla la elección de la Emprendedora a las 00.15 y el recital de Diego Torres, previsto para la 1 de la madrugada.

Por otra parte, la organización confirmó que la feria suspendida este sábado fue reprogramada para el lunes 23 de noviembre, desde las 19, con entrada gratuita.

Así, mientras el viento obligó a dejar sin actividad buena parte del predio ferial, la música continuó en el escenario principal. Calamaro terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de una noche distinta para la Fiesta Nacional del Sol.