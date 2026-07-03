La Selección Argentina recibió una visita especial en la antesala del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Andrés Calamaro se acercó al predio de entrenamiento del Inter Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni realizó su última práctica antes del encuentro, y compartió un momento con los futbolistas y el cuerpo técnico.

El reconocido cantante y compositor apareció una vez que los medios de comunicación finalizaron el acceso permitido a la práctica. Allí recorrió las instalaciones, saludó a los integrantes del plantel y se tomó fotografías con varias de las figuras de la Albiceleste.

Lionel Messi y Andrés Calamaro.

Entre los encuentros más destacados estuvieron el abrazo con Lionel Messi, el saludo con Rodrigo De Paul y las imágenes junto a Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes y Juan Musso. Además, posó junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y compartió un mate con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Tras la visita, Tapia publicó imágenes del encuentro en sus redes sociales y agradeció la presencia del artista. Calamaro respondió con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas: "Gracias Selección, gracias Chiqui. Qué tarde espléndida, qué privilegio... Soñamos despiertos".

Lionel Scaloni y Andrés Calamaro.

La presencia del músico coincidió con la última práctica de la Selección antes del duelo ante Cabo Verde. El entrenamiento dejó buenas noticias para el cuerpo técnico, ya que Cristian "Cuti" Romero volvió a trabajar a la par de sus compañeros y quedó en condiciones de regresar al equipo tras superar las molestias que había sufrido en la fase de grupos.

La única incógnita que mantiene Lionel Scaloni para definir la formación inicial está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan un lugar entre los titulares.

Con el plantel completo y el respaldo de miles de hinchas argentinos que colmarán las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, la Albiceleste buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, luego de una preparación que tuvo un invitado de lujo: Andrés Calamaro.