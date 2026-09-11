Andrés Gil confirmó la infidelidad y contó todo lo que pasó con Gime Accardi

El escándalo desatado tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sumó un nuevo capítulo luego de que se reavivaran las versiones sobre el supuesto desencadenante de la ruptura. En su momento, la actriz admitió haber tenido un desliz con una persona y los rumores señalaron de inmediato a Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi y pareja de Candela Vetrano, amiga de la actriz. Un año después de aquellos acontecimientos, el periodista Ángel de Brito ratificó la existencia de ese vínculo y sostuvo que el episodio marcó el fin de la relación de amistad entre los involucrados.

Ante estas declaraciones, un cronista del programa Desayuno buscó la palabra del actor, quien decidió hablar por primera vez sobre el asunto. "Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir", expresó el artista sobre el presente de su noviazgo.

Consultado sobre lo que sucedió con Gimena Accardi y sobre si existió un llamado de Nicolás Vázquez, quien además los dirigió en la obra teatral que protagonizaban y donde habría surgido la versión del conflicto, el actor mantuvo una postura firme. "Se dijeron mentiras y boludeces pero tampoco puedo salir a aclarar todo. Jamás fuimos tan amigos y con todo esto se enfrió. Fue todo muy incómodo para todos", afirmó al describir cómo impactó el episodio en el trato con el director.

El intérprete remarcó que las conversaciones determinantes se dieron en el ámbito privado y que su prioridad actual es mantener el resguardo de sus seres queridos. "Cada uno sigue con sus vínculos, nosotros con los amigos que son lo de toda la vida, los que siempre están. Con Cande estamos muy bien, no tengo más para decir y tampoco tengo por qué aclarar nada. Los que tenía que hablar, lo hablé y aclaré", sostuvo. Ante la insistencia del periodista, concluyó: "Te repito. Se dijo de todo pero a mi nunca nadie me preguntó nada. Quiero cuidarla a Cande y evitar que vuelvan a decir cualquier cosa".