Andrés Gil contó qué le dijo Cande Vetrano tras confirmarle su infidelidad

Andrés Gil se pronunció por primera vez tras haber sido vinculado sentimentalmente con Gimena Accardi, luego de que saliera a la luz la separación de la actriz y Nico Vázquez, momento en que ella admitió haber tenido un desliz con un desconocido. El rumor cobró fuerza debido a que el intérprete compartía un proyecto laboral dirigido por el propio Vázquez con Accardi, sumado a que era la pareja de su amiga Cande Vetrano. La versión cobró vigencia nuevamente a partir de las declaraciones de Ángel de Brito, quien ratificó la existencia de ese vínculo y afirmó que el episodio determinó el fin de la relación de amistad entre las partes.

Ante las cámaras de Desayuno, el artista desestimó la vigencia del tema y detalló la situación de su pareja. "Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir", expresó Gil.

Durante la entrevista, el cronista insistió en profundizar sobre lo ocurrido con la actriz y sobre una eventual llamada de increpación por parte del director teatral. El entrevistado optó por no dar detalles adicionales y reflejó la incomodidad vivida durante ese período. "Se dijeron mentiras y boludeces pero tampoco puedo salir a aclarar todo. Jamás fuimos tan amigos y con todo esto se enfrió. Fue todo muy incómodo para todos", señaló, para luego remarcar sobre sus afectos que "cada uno sigue con sus vínculos, nosotros con los amigos que son lo de toda la vida, los que siempre están. Con Cande estamos muy bien, no tengo más para decir y tampoco tengo por qué aclarar nada. Los que tenía que hablar, lo hablé y aclaré".

Frente a las reiteradas preguntas periodísticas para obtener precisiones sobre el hecho, el actor dio por cerrada la conversación argumentando su intención de no sobreexponer a su entorno. "Te repito. Se dijo de todo pero a mi nunca nadie me preguntó nada. Quiero cuidarla a Cande y evitar que vuelvan a decir cualquier cosa", concluyó.