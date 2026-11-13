Boca Juniors ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol confirmó que el árbitro uruguayo Andrés Matonte dirigirá el encuentro ante Atlético Mineiro, que se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El juez, de 38 años, tendrá su décima participación al frente del equipo argentino y será la tercera vez que dirija una final de torneos organizados por la Conmebol. Su designación llega con un historial particular: después de dos derrotas iniciales, Boca consiguió resultados positivos cada vez que volvió a tenerlo como árbitro.

Los primeros antecedentes de Matonte con el Xeneize fueron durante la Copa Libertadores 2022, cuando dirigió las dos caídas ante Corinthians, incluida la eliminación del conjunto argentino. Sin embargo, la tendencia cambió en las siguientes presentaciones.

Entre los partidos más importantes que dirigió se encuentran los triunfos frente a Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras durante la Libertadores 2023. En estos dos últimos cruces, Boca consiguió la clasificación mediante definiciones por penales.

En la actual Copa Sudamericana también estuvo presente en dos encuentros del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena: la victoria por 1 a 0 ante O'Higgins, en la ida de los dieciseisavos de final, y la goleada por 4 a 0 frente a Recoleta, en la vuelta de los octavos.

Los antecedentes de Andrés Matonte en finales internacionales

La definición entre Boca y Atlético Mineiro será la tercera final internacional que tendrá al uruguayo como árbitro principal.

Anteriormente, dirigió el triunfo de Athletico Paranaense por 1 a 0 frente a Red Bull Bragantino, en la Copa Sudamericana 2021. También estuvo al frente de la Recopa Sudamericana 2023, cuando Independiente del Valle se impuso por penales ante Flamengo en el estadio Maracaná.

Su experiencia internacional incluye 48 partidos de Copa Libertadores, dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.

Del otro lado, Atlético Mineiro tiene un antecedente con Matonte: fue en la victoria por 2 a 0 ante Alianza Lima, durante la fase de grupos de la Libertadores 2023.

Quiénes acompañarán a Matonte en la final

La terna arbitral tendrá presencia uruguaya y paraguaya. Los asistentes serán sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar ocuparán los puestos de cuarto y quinto árbitro.

En el VAR estarán el paraguayo Ulises Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

De esta manera, Boca y Atlético Mineiro ya conocen al equipo arbitral que estará a cargo de la final que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026.