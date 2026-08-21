El rugir de los motores volverá a ser protagonista este fin de semana en San Juan. Angaco será escenario de la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesía, una competencia que reunirá a pilotos de distintas categorías durante dos jornadas de actividad.

La cita será el sábado 22 y domingo 23 de agosto y estará organizada por la Asociación Sanjuanina de Travesía (ASAT). Además, contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La competencia forma parte del calendario provincial y será fiscalizada por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo.

Para esta tercera fecha está prevista la participación de las diez categorías que integran el Campeonato Sanjuanino de Travesía, contemplando las diferentes cilindradas.

La actividad comenzará el sábado 22 de agosto desde las 12.30, cuando los pilotos salgan a escena para disputar la primera jornada. El cronograma continuará el domingo 23, con actividad desde las 9.

De esta manera, Angaco se prepara para recibir durante todo el fin de semana a los protagonistas del campeonato y vivir una nueva fecha de una de las disciplinas del automovilismo provincial.