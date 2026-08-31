Ángel Correa fue una de las grandes figuras de River en la victoria 3-2 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El delantero aportó un gol y una asistencia, pero después del encuentro sorprendió al dedicarle el triunfo a Eduardo Coudet, quien dejó de ser entrenador del Millonario tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

“Quiero agradecerle al Chacho, que es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él que seguramente la estará pasando mal”, expresó Correa luego del encuentro.

El delantero también reveló el importante papel que tuvo Coudet para que pudiera convertirse en jugador de River. Según contó, atravesaba un momento complicado durante su etapa en México y encontró respaldo en el entrenador.

“Yo la estaba pasando mal en México y él estuvo ahí. Gracias a él estoy defendiendo esta camiseta hoy”, reconoció el campeón del mundo.

Correa también lamentó no haber podido ayudar a Coudet a continuar al frente del equipo en el encuentro ante Independiente Santa Fe, que terminó con la eliminación de River de la Copa Sudamericana y posteriormente provocó la salida del entrenador.

“Me hubiese gustado poder ayudar el otro día por copa al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros”, agregó.

Ante Banfield, Correa volvió a ser determinante. Asistió a Sebastián Driussi para el primer gol y convirtió el tercero del Millonario. Thiago Almada, de penal, marcó el restante, mientras que Bruno Sepúlveda anotó por duplicado para el Taladro.

La victoria significó además el debut con triunfo de Leonardo Ponzio como entrenador interino de River. Correa, por su parte, alcanzó los tres goles desde su llegada al club procedente de Tigres de México.