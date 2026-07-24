La novela llegó a su final. Ángel Correa completó este viernes la revisión médica y quedó a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador de River. El campeón del mundo destrabó su salida de Tigres de México y en las próximas horas firmará contrato con el club de Núñez.

El Millonario había alcanzado un acuerdo por el delantero rosarino a cambio de 15 millones de dólares más otros dos millones en objetivos, en una operación que se transformará en la compra más importante en la historia de la institución.

Correa tendrá vínculo con River hasta diciembre de 2029, luego de una extensa negociación con Tigres, que durante varias semanas modificó las condiciones del traspaso y demoró el cierre definitivo del acuerdo.

Finalmente, las diferencias relacionadas con la forma de pago fueron solucionadas y el atacante pudo avanzar con los pasos finales para convertirse en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El exjugador de San Lorenzo y Atlético de Madrid llega al Millonario con una extensa trayectoria internacional y como integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Su incorporación genera expectativa entre los hinchas, que esperan verlo rápidamente con la camiseta de River.

Una salida conflictiva de México

La salida de Correa de Tigres estuvo marcada por la tensión. El futbolista no se presentó a la pretemporada y dejó clara su intención de abandonar el fútbol mexicano, pese a que todavía tenía contrato vigente hasta 2027.

Además, su esposa, Sabrina Di Marzo, había denunciado públicamente haber recibido amenazas durante las últimas semanas, una situación que también influyó en la decisión familiar de regresar a la Argentina.

Con la revisión médica aprobada, solo resta la firma del contrato para que River pueda presentar oficialmente a su nuevo refuerzo. Correa se suma a un plantel que busca volver a ser protagonista en los principales torneos nacionales e internacionales.