Ángel de Brito acusó a Flor de la V de robarle: “Los cero profesionales de siempre”

Ángel de Brito manifestó su descontento con la producción de Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V. La controversia surgió tras la difusión de un registro sonoro vinculado a la denuncia por violencia de género de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh.

Durante la emisión del ciclo, la periodista Andrea Taboada presentó el material y realizó una observación al finalizar la reproducción. La panelista sostuvo que "Esto es un audio que se filtró, no es lo que declaró en la Justicia". Esta aclaración no evitó la reacción del líder de LAM, quien utilizó su cuenta en la red social X para realizar un descargo público.

El comunicador cuestionó la validez periodística del recurso utilizado y la falta de chequeo sobre la procedencia del mismo. De Brito afirmó que "No sólo se afanaron un audio de LAM, tampoco se enteraron que tiene 4 meses ese audio". Además, remarcó que el contenido no aportaba información sobre los hechos recientes ocurridos en el ámbito judicial.

El periodista fue tajante al señalar la desconexión entre el audio compartido y los avances de la causa. En sus publicaciones, el conductor aseguró que "No tiene nada que ver con la declaración en la Justicia de ayer". Para finalizar su crítica, el integrante de América utilizó un juego de palabras con el nombre del envío de Florencia de la V y los calificó como "Los Cero Profesionales de Siempre".