Ángel de Brito acusó a Yanina Latorre de "avara" y estalló el escándalo

Ángel de Brito protagonizó un momento de sinceridad durante la emisión en el canal Bondi Live. El episodio comenzó con la participación de un seguidor que recordó los dichos de Yanina Latorre sobre cómo las marcas eligen a qué figuras del programa prefieren para promocionar sus productos. En medio de esta conversación, el oyente le planteó un desafío directo al preguntarle "¿Te animás a decir cuáles de las angelitas no tocan los productos?".

Ante la consulta, De Brito no dudó en dar una respuesta que dejó expuesta la actitud de su compañera ante las oportunidades comerciales. El periodista comparó la forma de manejarse de la panelista con una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Al describir su comportamiento constante cuando surgen pedidos de publicidad, el comunicador sentenció que "Yanina es como Mirtha, siempre quiere más plata".

Aunque el comentario se produjo en un clima de humor habitual entre ambos profesionales, la revelación pública sobre estas exigencias llamó la atención de los espectadores.

El conductor resaltó que esta postura de buscar mayores beneficios económicos se repite cada vez que se presenta una acción comercial. La declaración permitió ver un aspecto poco conocido de las negociaciones internas y la firmeza de la panelista frente a las empresas interesadas en publicitar en su espacio de trabajo.