Ángel de Brito anunció que se fue de LAM y ya tiene reemplazo confirmado

Ángel de Brito se ausentará de LAM durante varias semanas para disfrutar de sus merecidas vacaciones en el continente europeo. El reconocido periodista contó al aire antes de emprender su viaje a Madrid que se tomaría un tiempo prolongado de descanso. Los seguidores del conductor ya pueden ver las primeras postales de su travesía a través de las redes sociales oficiales.

Denise Dumas quedó al frente de la conducción de LAM y también asumió la responsabilidad del ciclo en Bondi Live. La figura de América TV aceptó el desafío de comandar los programas mientras su colega aprovecha para desconectarse de la rutina laboral. El equipo del ciclo continúa adelante con su formato habitual bajo la supervisión de la nueva conductora temporaria.

Por el momento, Ángel de Brito no precisó la fecha exacta de su regreso a la pantalla chica aunque confirmó que su estadía durará algunas semanas. El conductor continuará compartiendo momentos de su viaje desde España con todos sus fanáticos. La señal televisiva mantiene su programación en marcha a la espera de la reincorporación del periodista titular.