Ángel de Brito confirmó el escándalo infernal de dos figuras de América TV

Ángel de Brito, Sergio Lapegüe y Mauro Szeta quedaron en el centro de una fuerte polémica periodística luego de revelarse una tensa relación interna dentro de América TV. El líder de LAM destapó la contundente novedad durante su programa diario al aire. La mala relación entre las dos figuras provocará movimientos imprevistos en la grilla antes de cerrar el calendario actual.

El comunicador especializado en temas judiciales mantendrá por ahora su espacio semanal pero analiza dar un paso al costado definitivo del grupo de medios. Búsquedas de nuevos horizontes profesionales motivaron este desenlace prematuro según relataron al aire. Las charlas contractuales iniciales no coincidieron con el formato definitivo que salió en pantalla.

La tensión entre las partes escaló rápidamente dentro de la producción del ciclo Lape Club donde compartían responsabilidades cotidianas frente a las cámaras. "Se lleva mal con Lape. Se va a ir a fin de año. No hay onda", sostuvo Ángel de Brito. La salida voluntaria de Telefe representó una apuesta fuerte que no rindió los frutos esperados.

Las promesas de un programa propio quedaron archivadas definitivamente mientras el descontento aumentaba entre los involucrados principales. Mariana Brey recordó que el periodista esperaba un horario diferente dentro de la programación general. "El programa que le prometieron nunca llegó", sentenció De Brito para dar por cerrada la controversia.