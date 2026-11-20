El conductor Ángel de Brito salió al cruce de las versiones que lo vinculan con un conflicto con Leandro Paredes y la China Suárez. La polémica se encendió luego de que Analía Franchín lanzara un enigmático sobre el futbolista y la actriz, tema al que luego se sumó el líder de LAM aportando pistas contundentes que dejaron en evidencia a los protagonistas del supuesto romance.

A raíz de esa exposición mediática, comenzó a circular fuertemente el rumor de que la barrabrava de Boca había apretado al periodista para exigirle que pidiera disculpas públicas. La situación escaló al punto de que el propio Jorge Rial intervino en la discusión para advertirle a su colega sobre la gravedad del asunto y aconsejarle que no subestimara el peligro.

Lejos de mostrarse preocupado, el presentador televisivo desestimó por completo haber sido víctima de intimidaciones por parte de los hinchas xeneizes. “No recibí ninguna amenaza. Están todo el día diciendo boludeces y algunos veo que lo disfrutan”, lanzó de manera tajante para desactivar las especulaciones que crecieron en las redes sociales y en otros programas del espectáculo.

Asimismo, el periodista cuestionó la actitud de ciertos colegas que celebraron el supuesto apriete en su contra sin verificar la veracidad de los hechos. “Después, cuando los amenazan a ellos, salen llorando, haciendo descargos. No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero en este caso ni siquiera pasó”, sentenció con visible fastidio ante las versiones cruzadas.

Para cerrar el tema y despejar cualquier duda sobre un enfrentamiento personal, el comunicador detalló el buen vínculo que mantiene con el jugador de la Selección Argentina y su entorno familiar. “Yo ni siquiera nombré a Paredes. Yo con Paredes tengo una excelente relación, le hice una nota el año pasado, en Revista Gente me dio una nota con Camila (Galante), todo lo más bien”, concluyó recordando la entrevista que compartió con el deportista y la madre de sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.