Ángel de Brito dio a conocer novedades sobre Intrusos 2027 a partir del fin de la dupla que integraban Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. A partir del 31 de diciembre, los conductores dejarán de trabajar juntos en el programa de América TV, lo que despertó múltiples comentarios.

Aunque ambos aseguraron que no existieron peleas entre ellos, llamó la atención que la determinación partió de Lussich, quien permanecerá al frente del ciclo. Por su parte, Pallares tendrá que buscar un nuevo destino, aunque ya tendría encaminado su desembarco en el espacio que dejará Mariana Fabbiani.

En medio de estas versiones, Pallares rompió el silencio y contó que le habría gustado seguir compartiendo la conducción, pero que Lussich no quiso continuar con la sociedad. Sobre el futuro inmediato, Ángel de Brito sumó datos: “Me contaron que Lussich no solo se queda con Intrusos, sino que también se queda con todo el panel completo”.

Tras confirmar que el equipo de panelistas no sufrirá modificaciones, una integrante del ciclo de Ángel de Brito en Bondi lanzó una frase picante al aire: “Ah, el problema era Pallares”. “Solo lo limpiaron a Pallares. Los demás siguen”, agregó el conductor.

En tanto, La Barby evitó dar su opinión al principio, aunque cambió de postura cuando Scalora expresó su alegría porque los panelistas conservarán su empleo. Fue entonces cuando La Barby modificó su actitud y disparó contra Rodrigo Lussich: “Bueno, se salió con la de él”.