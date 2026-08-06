Ángel de Brito contó la verdad del romance entre Milei y Mariana Brey

Ángel de Brito participó en una entrevista para el programa Desayuno Americano donde analizó las recientes declaraciones de Mariana Brey sobre el actual Gobierno. La periodista había afirmado que el mandatario ayuda a que la sociedad logre madurar, un concepto que generó reacciones encontradas en el medio. El conductor de LAM bromeó sobre la cercanía entre su colega y el Presidente y aseguró que "Me gustaría Mariana Brey de primera dama ahora que está soltera" durante la charla.

La propuesta surgió luego de que Nancy Pazos señalara que Brey parecía una novia en su último reportaje al jefe de Estado. De Brito continuó con su razonamiento y sostuvo que "No sé si el Presidente es el estilo de ella, pero nos vendría bien a todos esta primera dama. Es más divertida que Fátima Florez, no va para atrás, va siempre para adelante" para destacar el perfil de la panelista. Para el periodista, la personalidad de su compañera aportaría una dinámica diferente a la imagen oficial.

Sin embargo, el comunicador se distanció de la visión optimista de Brey respecto al crecimiento social del país. Al ser consultado sobre si compartía la idea de una evolución colectiva, manifestó que "Quizás deberíamos aprender de Brey y de Milei, no sé. No veo tal maduración y no veo tal intención de que maduremos, creo que vamos para atrás todo el tiempo como sociedad, en varios temas" como respuesta a los dichos originales. De Brito aclaró que respeta la opinión ajena pero fue tajante al decir que "Pero si Brey lo ve así, habrá madurado ella" sobre la percepción de su colega.

El análisis del conductor también incluyó una observación sobre el panorama económico actual y el humor de la población. En su relato describió una realidad compleja donde "Veo mal que la gente no tiene dinero, salís a los restaurantes y están vacíos, escucho quejas todo el tiempo y creo que todos debemos vivir dignamente" según su visión cotidiana.

Además, mencionó las dificultades históricas que enfrentan sectores como los jubilados, los docentes y los integrantes de las fuerzas de seguridad en el contexto actual. Brey se convirtió en una de las figuras más mencionadas por sus análisis, lo que generó diversos cruces con compañeros de trabajo y usuarios de plataformas digitales en los últimos meses.