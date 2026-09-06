Ángel de Brito contó qué lo cansó y obligó a terminar con LAM tras 12 años

El futuro del formato de espectáculos más visto de los últimos tiempos entró en una etapa de definiciones tras los dichos de su propio creador. Ángel de Brito se refirió al desenlace del proyecto que encabeza actualmente en su temporada número 11 y buscó poner la lupa sobre las interpretaciones que circularon durante el último mes.

El presentador fue contundente respecto a la distorsión del mensaje original al señalar que "lo tergiversaron todo lo que dije. Yo dije: doce años me parece ya un buen momento de cerrar LAM, no de cerrar mi contrato ni con la productora, ni con el canal, ni dejar de hacer tele".

Las distintas especulaciones que surgieron en los medios generaron una inmediata reacción en el periodista, quien reaccionó con sarcasmo ante los rumores de su salida definitiva. Al revisar las repercusiones de sus declaraciones previas, expresó que "vi notas que me retiraba, vi notas que me echaban, que me iba, vi todas las opciones". Sin embargo, reafirmó su postura sobre la fecha límite fijada para la propuesta televisiva al sostener que "va a terminar en algún momento, sí. Me parece que los doce años es un buen número para cerrarlo".

En un diálogo profundo con la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Fernanda al hueso, el profesional remarcó la importancia de diferenciar el recorrido del programa de su propia trayectoria en los medios masivos. Para evitar cualquier tipo de malentendido, fundamentó la decisión al declarar que "son ciclos, son 12 años, estamos bien. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas".

El desgaste cotidiano de la agenda de la farándula y la dinámica de las plataformas digitales influyeron directamente en el análisis sobre el cierre de la emisión. Respecto al desgaste que genera la rutina periodística diaria, argumentó que la causa principal descansa "no de la gente, sino de todos los días lo mismo, de todos los días hablar de Wanda, de todos los días hablar de Tini. Estamos tan locos con la velocidad del teléfono, de las redes sociales, del clip, clip, clip, que me parece que todo tiene más vértigo hoy".

A pesar del anuncio, el desenlace en la pantalla no se producirá de forma inmediata. El proyecto alcanzará los 12 años recién durante el transcurso del próximo año, motivo por el cual la nueva etapa profesional del comunicador fuera de su tradicional nave insignia comenzará formalmente en el año 2028.