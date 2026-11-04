Ángel de Brito dio una pista sobre su futuro tras ser echado de América

La venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre generó una revolución en la televisión argentina, especialmente en América TV, donde se transmiten sus principales producciones. Mariana Fabbiani ya tiene confirmado que su programa DDM pasará a El Nueve en 2027, e intencionadamente se busca hacer lo mismo con el resto de los contenidos al pertenecer al mismo grupo.

En este contexto de transformaciones mediáticas, Yanina Latorre contó en SQP que recibió varias ofertas laborales a partir de este movimiento empresarial. La panelista aclaró que se tomará casi dos meses para definir su camino, garantizando que trabajará junto a todo su equipo de trabajo sin importar la pantalla en la que se instale.

Quien se fue de vacaciones días antes de que estallara la gran noticia fue Ángel de Brito. Desde Europa, el conductor de LAM mantuvo una charla con el periodista Juan Etchegoyen y le dio un panorama claro sobre todas las propuestas que recibió para la próxima temporada en la pantalla chica.

Durante la conversación remota, el presentador le contestó a su colega respecto de los pasos inmediatos que dará al regresar al país. “Cuando vuelva, voy a escuchar en persona cuatro propuestas de televisión”, expresó el periodista para dejar en evidencia la cantidad de opciones que tiene sobre la mesa de negociación.

Además de los canales de aire habituales, la figura de América TV aclaró que tiene ofertas tentativas para sumarse al streaming de Bondi, canal que también pasará a manos del Grupo Octubre, e incluso le manifestaron intenciones formales para desarrollar un proyecto en teatro durante el año entrante.

Al aire de su ciclo, Juan Etchegoyen le advirtió al público la importancia de cada declaración. “Atentis a esta parte de la charla, porque yo le digo que acá están dando por sentado que se va a El Nueve, que está todo cocinado. Y me dice: ‘La prioridad es de Mandarina y hasta ahora la mejor oferta’”, relató.

Posteriormente a la revelación del mensaje, el periodista profundizó en las especulaciones sobre la decisión final del conductor. “A esta hora, Ángel de Brito dice que la mejor oferta y la prioridad es de Mandarina. Ese título puede hacernos creer que el futuro de Ángel está en Canal 9”, sostuvo en su análisis.

Para concluir su mirada periodística sobre el caso, el locutor sumó una duda sobre el cambio de pantalla. “De hecho, tiene contrato con Mandarina hasta 2030, pero a mí me cuesta pensar que Ángel cambie de horario y me parece que en Canal 9 no van a mover el horario de Bendita”, concluyó.