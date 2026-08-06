Ángel de Brito escrachó a una famosa: “Pidió plata para venir de invitada y no es diva”

Ángel de Brito compartió un momento de decepción durante la emisión de su programa al referirse a una persona de su círculo íntimo. El periodista relató que una conocida figura "pidió plata para venir de invitada" al piso de LAM, un gesto que lo tomó por sorpresa dada la relación que mantenían. Con un tono que mezclaba la ironía y el pesar, el comunicador sentenció que "Hemos perdido una amiga" frente a sus compañeras de panel.

Para evitar confusiones con otras personalidades destacadas del espectáculo, el conductor aclaró que la protagonista del conflicto "No es diva. No es Flor de la Ve, no es Graciela Alfano, no es Yanina Latorre" al descartar nombres de primer nivel.

El conductor remarcó que el pedido económico fue específico y no se trataba de una contratación a largo plazo, ya que "Fue para venir una vez sola y de invitada. No para trabajar" según explicó ante el asombro del resto de las panelistas. Al recordar situaciones similares ocurridas con otras famosas como María Fernanda Callejón, De Brito expresó que "No gano para disgustos" en relación a las exigencias de cachet.

A pesar del malestar, el periodista destacó las cualidades profesionales de la mujer involucrada y mencionó que "es muy buena angelita" y que su participación en el ciclo "estuvo hace poco" tiempo atrás. La sorpresa del equipo de producción fue total cuando se enteraron de que la figura "preguntó cuánto le íbamos a pagar" antes de aceptar la invitación al living.

De Brito mantuvo el afecto personal por ella pese al desencuentro comercial y manifestó que "Yo la quiero mucho. Es buena invitada porque siempre tiene tema. Aparte, es angelita. Estuvo en mi último cumpleaños" para dar cuenta de la cercanía que existía hasta este episodio.

El misterio sobre la identidad se orientó hacia Cinthia Fernández cuando se mencionó que la involucrada está cursando estudios de abogacía. La situación dejó en evidencia las tensiones que surgen cuando los vínculos personales se mezclan con las negociaciones laborales en la televisión.