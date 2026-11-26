Ángel de Brito, Nico Occhiato y Romi Scalora quedaron en el centro de la escena tras el estreno de Somos así en Disney+. El conductor de LAM contó en su programa de streaming que decidió mirar la producción y soltó un comentario irónico que llamó la atención de todos.

Movido por la curiosidad, el periodista le dio play a la ficción protagonizada por Nico Occhiato y compartió sus primeras impresiones con su equipo. "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!", dijo Ángel de Brito entre risas durante la transmisión.

Durante el intercambio, Romi Scalora, panelista del ciclo, dio a entender que coincidía con el análisis de su compañero, aunque prefirió ser prudente al opinar. "No me atrevo a decirte nada", señaló al aire frente al resto del equipo.

Lejos de suavizar su postura, el conductor explicó que, aun cuando el relato no lo convenció del todo, siguió adelante con los episodios. "¿Quién me mandó a entrar ahí? Me enganché y la seguí viendo. Me sacrifiqué", expresó Ángel de Brito con ironía.

Por su lado, Romi Scalora trazó un paralelo inesperado con una película de Carolina Pampita Ardohain para describir su propia reacción ante una ficción. "Es como la película de Pampita, la empecé a ver y no la pude dejar de ver", aseguró.

En ese momento, el conductor apuntó directamente contra el avance de la historia y marcó su mayor reparo sobre el guion de la serie. "No pasa nada. Vas viendo, vas viendo y no pasa nada", afirmó Ángel de Brito sin rodeos.

A diferencia de su compañero, el panelista contó que optó por dejar de verla a pesar de los comentarios positivos que había leído previamente. "Yo no la vi toda, la abandoné por suerte, pero la empecé a mirar porque vi mucha gente que decía que era una sorpresa y que estaba muy bien", relató Romi Scalora.

Pese a sus objeciones sobre la trama, Ángel de Brito valoró el nivel técnico de Somos así y el esfuerzo puesto en su realización para Disney+. "Ya lo creo. Está muy bien hecha, muy bien realizada", cerró el conductor.