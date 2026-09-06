Ángel de Brito mandó al frente a una famosa y destapó su romance oculto

La expolítica y exparticipante del reality Gran Hermano, Romina Uhrig, atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental. Durante una participación en el programa La Jugada de Telefe Stream, conducido por Daniela Celis y Mica Viciconte, la mediática confesó detalles sobre su presente afectivo. "Estoy enamorada. Nunca amé así en la vida, nunca me pasó", aseguró en la emisión, donde explicó que el vínculo comenzó hace tres meses y ocupa un espacio central en su rutina.

A pesar de confirmar el romance, la protagonista prefirió resguardar la identidad del hombre involucrado y evitó dar datos al respecto. El hermetismo generó especulaciones en plataformas digitales, donde los usuarios señalaron a Martín Borrillo, productor ejecutivo de Gran Hermano, como el posible novio.

Ante la repercusión de los trascendidos, Ángel de Brito contactó directamente a la influencer para constatar la veracidad de la información y luego publicó el intercambio en su cuenta de X. "Nada que ver, es mentira, no sé de dónde salió, y estoy en pareja con otra persona", fueron las palabras de Romina para desmentir de manera tajante que Borrillo sea su novio.

No obstante, el conductor de LAM añadió información que contradice la versión dada por la exparticipante. De Brito reveló que en los pasillos de la emisora la versión sobre el noviazgo con el productor se mantiene firme. "En Telefe me dicen que Romi me miente", disparó el conductor, sugiriendo que el romance entre Uhrig y el integrante de la producción es un hecho a pesar de los constantes intentos de la protagonista por negarlo públicamente.