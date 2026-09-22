Ángel de Brito preocupó al dar detalles de la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei debido a una complicación en su cuadro respiratorio, situándose bajo permanente observación médica a causa de una neumonía bacteriana. Tras su reingreso al centro de salud, sucedido tan solo cinco días después de haber obtenido el alta por un episodio de bronquitis, diversas figuras de los medios expresaron su inquietud frente a la evolución de la presentadora de 99 años.

El periodista Ángel de Brito se refirió a esta situación durante su programa de streaming y señaló: “Sobre Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”. Según relató, la diva debió ser ingresada un día viernes y cuestionó la brevedad de los informes emitidos por la institución privada: “Mirtha fue internada el viernes nuevamente y los partes que dan en el Mater Dei deben ser a pedido de la familia y es la nada misma, no dicen nada”.

En relación con el diagnóstico preciso, explicó las características del proceso infeccioso y la complejidad de la patología: “Ella está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera, y más para una señora de 99 años”. No obstante, remarcó que los profesionales detectaron el agente causal para adecuar los fármacos: “Por suerte identificaron cuál era la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”.

A pesar de los signos de estabilización, el comunicador enfatizó el valor de actuar con cautela ante versiones sobre una pronta mejoría: “Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años y neumonía bacteriana. Hay que esperar y hay que ser prudentes”.

Por su parte, la dirección médica del Sanatorio Mater Dei comunicó en su reporte más reciente que la paciente “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, por lo que mantendrá las terapias específicas y el monitoreo correspondiente. La institución médica detalló asimismo que la diva recibió la visita de sus afectos más cercanos, en tanto que un nuevo informe sobre su estado se difundirá el día miércoles de no registrarse novedades de imprevisto.

Frente a la vulnerabilidad del sistema respiratorio de la conductora, los profesionales establecieron un protocolo de restricción estricta de visitas, permitiendo únicamente el ingreso de sus familiares directos. Durante la internación, sus nietos Juana Viale y Nacho Viale permanecen junto a ella, mientras que sus allegados hicieron público su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas y solicitaron resguardar la intimidad del entorno familiar.