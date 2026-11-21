En la recta final del año, Ángel de Brito comenzó a brindar detalles sobre el futuro de LAM para la temporada 2027, en un contexto marcado por fuertes cambios empresariales. La reciente venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre generó un reacomodamiento en la pantalla chica. Debido a que los nuevos compradores también son los propietarios de El Nueve, crecieron las versiones sobre un posible desembarco del ciclo de espectáculos en esa señal.

Por el momento, la continuidad del programa se debate entre permanecer en la pantalla de América TV o concretar la mudanza hacia El Nueve. Sin embargo, más allá de cuál sea la emisora elegida para el año próximo, el periodista dejó muy en claro que hay un punto que no está dispuesto a ceder bajo ningún concepto: su franja horaria. “El horario de LAM, acá o en cualquier lado, es de 20 a 22. No sé por qué discuten eso”, sentenció el conductor.

Para reforzar su postura firme, el presentador trajo a colación un episodio sucedido a principios de 2026 con el arribo de Beto Casella. En aquella oportunidad, se consultó si el ciclo podía sufrir un recorte en su duración para permitir que BTV saliera al aire a las 21:30, pero el pedido fue rechazado de plano. “Ya intentaron eso y no pudieron”, recordó Ángel de Brito sobre aquel fallido intento por modificar su grilla.

Otra de las grandes incógnitas pasa por la conformación del panel que lo acompañará en esta nueva etapa. El periodista explicó que le otorgó libertad de acción a todo su equipo para que cada integrante negocie su futuro laboral o evalúe sumarse a otros proyectos. En ese sentido, trascendió que figuras como Pilar Smith priorizan quedarse en América TV, por lo que no seguirían en el programa si se concreta el pase de canal.

Ante este panorama de incertidumbre y posibles bajas, Ángel de Brito confirmó que hasta el momento solo tiene asegurada la continuidad de Pepe Ochoa y La Barby. El conductor explicó los motivos de esta decisión y lanzó un palito para el resto de sus actuales compañeros de equipo. “Di esos nombres porque cuando arrancó esto fueron los únicos que me llamaron para decirme que querían seguir conmigo. El resto no se comunicó ninguno”, concluyó.