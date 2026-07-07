Ángel de Brito reveló cómo y dónde nació su mala onda con Juana Viale

Ángel de Brito explicó públicamente las razones por las cuales declinó la invitación para asistir a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. La situación se dio a conocer cuando Mariana Brey le consultó en vivo sobre su ausencia en la mesa de la Chiquita. El periodista, quien recientemente celebró sus 50 años con una fiesta junto a famosos y shows, detalló que el compromiso inicial se había pautado cara a cara durante la entrega de los premios Martín Fierro.

En aquel encuentro, la producción le solicitó su presencia en ambos ciclos de televisión. Al respecto, el conductor relató que "me habían invitado para los dos programas, el de Mirtha y el de Juana. En persona les dije que sí a la producción, porque fue en el Martín Fierro". Según su testimonio, aunque en un principio no planeaba ir, accedió por un pedido especial de los organizadores. Sobre ese momento recordó que "yo venía diciendo que no y la productora me pidió: Vení a lo de Mirtha y después a lo de Juana dentro de dos o tres meses".

Sin embargo, el clima cambió debido a un desencuentro entre una integrante de su equipo de trabajo y la conductora de los domingos, quien recientemente terminó su relación con Yago Lange tras casi tres años. Un productor del programa de De Brito brindó detalles sobre la controversia ocurrida en el marco de las invitaciones para su espacio en el canal de streaming. El integrante del equipo explicó que "hace muchos días Eli, que es nuestra productora de invitados de Bondi, estuvo invitando a Juana Viale. Queríamos tenerla y le contestó de una manera bastante soberbia y prepotente".

Esta situación generó malestar en el periodista, quien también se refirió recientemente a la crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez elogiando a Ekaterina Ojeda. De Brito fundamentó su baja de los programas de eltrece defendiendo a su compañera. El conductor expresó que "después tuvimos este episodio con nuestra productora y si Juana destrata a una persona que trabaja conmigo, que amablemente la está invitando…". Además, fue crítico con la respuesta recibida al asegurar que Juana "tuvo respuestas muy malas" y manifestó que "le podría haber dicho no quiero ir, no hago notas, pero tuvo respuestas de mier… como las que tiene Juanita, con la que yo no tengo problema nunca".

A pesar de que el plan original le resultaba atractivo, el periodista decidió cancelar su participación por una cuestión de principios profesionales. Ángel de Brito admitió que la propuesta le generaba entusiasmo y comentó que "aparte me re divertía, primero ir a lo de Mirtha y después ir con La Rocca". No obstante, ante el destrato mencionado, su determinación fue final. El comunicador concluyó que "le pido disculpas a Chiquita Legrand, la amo, es la número uno" y sentenció con un "yo dije: Bueno, chau".