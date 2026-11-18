El futuro televisivo de Ángel de Brito, La Barby, Pepe Ochoa y Mariana Fabbiani atraviesa momentos de definición tras la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre. Esta operación empresarial impacta directamente en la televisión argentina, ya que los nuevos propietarios son los dueños de El Nueve y analizan trasladar varios ciclos que hoy se emiten por la pantalla de América TV.

Dentro de este esquema de reestructuración de grillas, ya está ratificado que DDM, el programa conducido por Mariana Fabbiani, se mudará a la pantalla de El Nueve durante el próximo año. Sin embargo, de acá a fin de año resta resolver qué ocurrirá con la continuidad de SQP y con la temporada número 11 de LAM, ciclos que podrían cambiar de señal o permanecer en América TV.

En medio de estas versiones sobre los pases de canal, el conductor de espectáculos rompió el silencio en el canal de streaming Bondi para revelar quiénes tienen su lugar asegurado en su equipo para el 2027. La lista confirmada hasta el momento es muy acotada y deja afuera a la gran mayoría de las panelistas actuales que integran el histórico envío televisivo.

Sobre la conformación de su staff para el año próximo, el periodista fue tajante y nombró a los únicos dos elegidos: "Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados". De esta manera, marcó un límite claro respecto a la continuidad del resto de sus compañeras.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, el presentador aclaró que no existe ningún conflicto personal ni un quiebre en el vínculo con el resto de las angelitas, sino que responde a intereses profesionales individuales. Al respecto, sostuvo que cada integrante busca su propio crecimiento y agregó sin filtros: "Les gusta la guita, la fama, como a todos".

Finalmente, el animador llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que LAM seguirá al aire en 2027, aunque todavía no está definida la emisora que lo transmitirá. Respecto a las charlas que mantiene para cerrar su contrato y definir la pantalla, detalló cuáles son sus exigencias principales: "Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa".