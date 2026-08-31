Ángel de Brito reveló la ruptura de una histórica dupla para el próximo año

El panorama del espectáculo televisivo sumó un nuevo foco de atención a raíz de los debates que se generan en el canal de streaming Bondi. Durante una emisión del programa Ángel responde, conducido por Ángel de Brito, se analizaron las internas de los medios de comunicación y se generó una ola de especulaciones en torno al futuro de una de las duplas más reconocidas del periodismo de espectáculos para el año 2027. Todo se inició cuando la panelista conocida como La Barby intervino directamente para consultar: "¿Se están por separar Adrián Pallares y Rodrigo Lussich?".

Ante la consulta directa, el conductor de LAM compartió detalles de la situación actual que percibe entre los animadores de Intrusos, señalando que "Hay algo raro ahí. Ya no hacen teatro juntos. Al aire está tensa la cosa. ¿Dijo una parte que iba a dejar el espectáculo? Porque el otro día le pregunté y me dijo que no".

Para fundamentar su afirmación, De Brito reveló el diálogo privado que mantuvo con Lussich tras enviarle una consulta formal. El mensaje enviado decía "Hola, Rodri. Estoy preocupadisimo por tu retiro. Es por tu salida de Intrusos", a lo que el conductor uruguayo respondió textualmente: "sí me preguntás a mí te contesto. Se verá a fin de año cómo seguimos. Es muy temprano aún".

En medio del intercambio en el chat del programa, donde algunos seguidores sugirieron que Lussich podría incorporarse a C5N, la panelista Mariana Brey brindó su análisis sobre un posible traspaso. Brey evaluó la viabilidad de este movimiento expresando que "Tal vez por un tema ideológico. Si fuera Dugan, cuidado. Yo me cuidaría. Tienen un estilo parecido, una onda. Ojo Lussich en Duro de domar. No es mala. No me consta que busque esa silla". Esta apreciación dio pie a que De Brito profundizara sobre los posibles rumbos de los conductores de Intrusos.

El periodista no ocultó su parecer frente a esta eventual reconfiguración de la grilla televisiva. Al respecto, consideró que "No me parece mal que Adrián se quede con Intrusos y Lussich se vaya a Duro de Domar. Y nos deshacemos de Dugan así de un saque y nadie se da cuenta. Ahora, Rodrigo ya se retiró varias veces. Ya fue, cambió, volvió".

Asimismo, cerró su intervención marcando una llamativa paridad temporal entre sus propios planes y los de su colega afirmando que "Pero yo anuncio el final de LAM y él anuncia el retiro de Intrusos. Mirá que coincidencia". Por su parte, cabe recordar que Lussich ya había anticipado anteriormente en una entrevista exclusiva para Paparazzi su deseo de abrir nuevos horizontes profesionales y orientarse hacia la actualidad periodística.