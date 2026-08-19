Ángel de Brito reveló la verdad del amorío secreto entre Occhiato y Ruggeri

Ángel de Brito dio a conocer las repercusiones tras las recientes declaraciones de Flor Vigna en un reality mexicano sobre un antiguo viaje laboral. La cantante había señalado a Cande Ruggeri por intentar acercarse a Nico Occhiato mientras ellos mantenían una relación sentimental. Ante esto, el periodista se contactó con ambos involucrados para obtener sus testimonios en el ciclo Bondi Live.

Al ser consultada, Ruggeri desestimó los dichos y ofreció una versión opuesta. La modelo manifestó "Jaja, ¿y qué le iba a decir en ese momento si era su novia? Literal pasó todo lo que contó pero al revés".

Además, amplió su descargo al señalar que "Todo ese viaje estuvo atrás mío y yo no me metí a ninguna cama, fue al revés. Yo sabía que estaba de novio, y era y soy muy respetuosa con esas cosas, nunca pasó nada con Nico".

Por su parte, Occhiato prefirió restarle importancia al conflicto apelando al paso del tiempo. El conductor le respondió a De Brito que "Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura". De esta forma, el productor se distanció de la controversia remarcando que el episodio tuvo lugar hace más de una década.