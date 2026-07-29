Ángel de Brito reveló por qué no odian como conductora a Flor de la V

La grilla de El Nueve transita una etapa de rotaciones ante las vacaciones de Edith Hermida en Bendita TV. Para cubrir su lugar, la producción resolvió invitar a diversos conductores del canal que se suceden día tras día hasta el retorno de la panelista. El esquema comenzó el lunes 27 con la participación de Rocío Marengo, quien logró 2.8 puntos de rating, y continuó este martes bajo el liderazgo de Fabián Doman, a la espera de la futura intervención de Julián Weich.

En medio de estos movimientos, Ángel de Brito reveló detalles sobre una postulación que no prosperó para el programa de archivos. Durante su intervención en el streaming Bondi, el periodista explicó que, tras una consulta con su colega Pilar Smith, se descartó la presencia de Florencia de la V.

Al respecto, el comunicador afirmó que "a Carmen no me la nombró Pilar (Smith, quien le pasó el dato), pero a la que no quieren es a Flor de la V". Ante la incertidumbre sobre si la decisión partió de la propia interesada, De Brito aclaró que "ella quiere ir, pero ellos no la quieren".

Este rechazo ocurre en un periodo de transformaciones para la conductora dentro de la emisora. Recientemente, el mismo periodista había informado sobre una reducción en la extensión horaria de su ciclo Los profesionales de siempre.

En aquella oportunidad, De Brito señaló que "le sacaron media hora a Flor de la V" debido a un cambio general en la programación del canal. Actualmente, la artista enfrenta un panorama de incertidumbre profesional mientras el histórico programa de Beto Casella sigue adelante con sus reemplazos temporales.