Ángel de Brito reveló por qué no se encontró con Yanina Latorre

En las últimas horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiséis, Ángel de Brito continúa disfrutando de sus vacaciones en Europa y, luego de recorrer Madrid y Roma, reveló cuál será su próximo destino. Sin embargo, más allá de los detalles de su viaje, hubo una situación que no pasó desapercibida: a pesar de haber coincidido con Yanina Latorre en la capital española, los conductores decidieron no encontrarse. La llamativa decisión despertó curiosidad, especialmente por la buena relación que ambos mantienen públicamente, y muchos seguidores se preguntaron si está todo bien entre ellos.

Desde el viejo continente, el conductor de LAM se encuentra disfrutando de unos días a puro relax, paseos turísticos y buena comida. Lejos de desconectarse por completo de las redes sociales, el periodista comparte con sus seguidores distintas postales de su recorrido y aprovecha para responder algunas de las consultas que recibe de manera constante. En las últimas horas, Ángel de Brito habilitó su clásica sección de Instagram, donde sus seguidores no dudaron en consultarle sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional actual.

Entre las preguntas recibidas, hubo una directamente relacionada con sus vacaciones y el trayecto que planea hacer: "¿Próximo destino?". Sin dar demasiadas vueltas, el periodista respondió con un emoji de la bandera de Francia, confirmando de esta manera que ese será el siguiente país que visitará en su travesía. Sin embargo, otra de las consultas estuvo fuertemente relacionada con Yanina Latorre y el esperado encuentro que finalmente nunca se concretó en la ciudad de Madrid durante los últimos días.

Es que la figura también estuvo disfrutando de unos días de descanso en la capital española, pero, a pesar de encontrarse en el mismo destino geográfico, no se mostraron juntos en ningún momento. "¿Por qué no se vieron con Yanina en Madrid?", quiso saber con intriga uno de sus seguidores en la red social. Fiel a su estilo directo y completamente sin filtros, Ángel de Brito lanzó una inesperada respuesta: "No me quiso ver".

La frase llamó la atención de todos los fanáticos, especialmente porque ambos mantienen una relación de profunda amistad y compañerismo desde hace años, luego de haber compartido la pantalla de LAM durante varias temporadas televisivas. Lo cierto es que el periodista no dio mayores explicaciones adicionales sobre su contundente respuesta, por lo que no quedó demasiado claro si se trató de una broma dirigida a su querida exangelita o si hubo algún motivo particular por el que no pudieron coincidir durante su estadía en España.