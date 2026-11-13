Ángel de Brito reveló por qué terminó su amistad con Yanina Latorre

El futuro de la televisión argentina para el 2027 quedó envuelto en un fuerte clima de incertidumbre tras confirmarse que la productora Mandarina fue adquirida por el Grupo Octubre. Esta operación empresarial afecta directamente a la programación de América TV, donde diversos ciclos ocupan franjas horarias clave, dejando en duda el destino laboral de figuras centrales como Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Mientras el pase de Mariana Fabbiani y todo el equipo de DDM hacia la pantalla de El Nueve ya es un hecho confirmado por tratarse de una señal perteneciente al grupo comprador, las miradas apuntan ahora hacia el destino de LAM y SQP. Frente a este escenario, el conductor decidió hablar en Los profesionales de siempre y aclaró: "Mi intención el año que viene es hacer LAM nuevamente con mi equipo, con la gente con la que estoy, con los que se quieran quedar, con los que quieran seguir. Veremos".

Con su habitual sentido del humor, el periodista lanzó una frase picante sobre la posible renovación de su panel de cara a la próxima temporada. Durante la entrevista televisiva, bromeó sobre el futuro de sus compañeras de programa y señaló entre risas: "Por ahí me saco alguna angelita de encima. Por ahí las dejo ir".

Inmediatamente después, el presentador adoptó un tono más reflexivo para respaldar el crecimiento individual de todos los integrantes de su ciclo. Sobre las distintas propuestas laborales que suelen surgir en el medio, afirmó: "Todos tenemos ofertas, somos laburantes y tenemos que pensar en lo mejor para cada uno. Cuando viene algo mejor para un compañero soy el primero en decir que se vaya".

La situación de su histórica amiga y colega también formó parte central de la conversación, ya que la panelista reconoció que se tomará lo que resta del presente año para definir su rumbo. Ella misma deslizó la chance de abandonar su actual pantalla pero trasladándose con todo su grupo de trabajo, una declaración que alimentó fuertemente los rumores de un inminente desembarco en El Nueve.

Este posible movimiento en la grilla abriría un escenario inédito donde ambos quedarían enfrentados de manera directa a las 20 horas, pero desde canales rivales. Lejos de mostrarse inquieto por la pelea por el rating, el líder de LAM concluyó: "No me preocupa ninguna competencia. Yo sé qué producto hago, cómo lo hago, lo que me gusta hacer. Si me toca competir con Yanina está todo bien".